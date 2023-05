Ballon d’or 2023: Haaland menace Messi, le nouveau Top 20 des favoris (Goal)

-Publicité-

La course au Ballon d’Or 2023 se dirige vers sa fin, certains des meilleurs footballeurs du monde étant en lice pour succéder à Karim Benzema, vainqueur en 2022, et soulever le Ballon d’Or à Paris plus tard dans l’année.

Les résultats du PSG ont été décevants depuis le retour de la Coupe du monde, et la polémique sur le voyage de Lionel Messi en Arabie Saoudite-sans l’aval du PSG qui a d’ailleurs suspendu son joueur pour deux semaines-risque de nuire à la popularité de l’Argentin dans les sondages, surtout à moins d’un mois de la fin de la saison.

Malgré cela, le média britannique Goal place le capitaine de l’Albicéleste en tête de sa liste des favoris pour le Ballon d’or 2023, en raison de sa victoire à la Coupe du monde 2022. Cependant, si le Norvégien Erling Haaland remporte la Premier League et la Ligue des Champions, il pourrait voler la vedette à Messi, car la performance individuelle est devenue le critère principal d’attribution du Ballon d’or depuis 2022, et Haaland est actuellement le meilleur buteur des deux compétitions.

Le Top 20 des favoris du Ballon d’or 2023 (Goal)

20- Jack Grealish (Manchester City)

19- Martin Odegaard (Arsenal)

18- Mike Maignan (AC Milan)

17- Jude Bellingham (Dortmund)

16- Jamal Musiala (Bayern Munich)

15- Julian Alvarez (Manchester City)

14- Nicolo Barella (Inter)

13- Bukayo Saka (Arsenal)

12- Bruno Fernandes (Manchester United)

11- Casemiro (Manchester United)

10- Robert Lewandowski (FC Barcelone)

9- Marcus Rashford (Manchester United)

8- Kevin De Bruyne (Manchester City)

7- Khvicha Kvaratskhelia (Naples)

6- Victor Osimhen (Naples)

5- Karim Benzema (Real Madrid)

4- Vinicius (Real Madrid)

3- Kylian Mbappé (PSG)

2- Erling Haaland (Manchester City)

1- Lionel Messi (PSG)

