Ballon d’Or 2023: Emiliano Martinez remporte le prix Yachine

Sans surprise, le trophée Yachine du meilleur gardien de but de l’année est revenu à l’argentin Emiliano Martinez, vainqueur de la Coupe du monde 2022 avec l’Albicéleste.

Les distinctions se succèdent à la cérémonie du Ballon d’Or 2023 qui se déroule ce lundi soir à Paris en France. Après le trophée Kopa et le prix Socrates, décernés respectivement à Jude Bellingham et Vinicius Junior, c’est autour du trophée Yachine d’aller vers son propriétaire. Et sans surprise, c’est le gardien de but de l’Argentine, Emiliano Martinez, qui a reçu cette récompense. Le portier d’Aston Villa a été primé pour ses performances lors de la Coupe du monde 2022 remportée avec la sélection Albicéleste.

«Avant tout, quelle surprise. Eduardo m’a suivi tout au long de mon enfance, j’ai envie de pleurer, je suis touché par sa présence. Sans mes coéquipiers, cela ne serait pas possible. Ce qui me motive est de gagner en groupe, en famille. J’ai de beaux enfants, mon frère, mon père, c’est un vrai cadeau pour ma carrière. J’ai tout gagné déjà», a-t-il déclaré après avoir reçu sa récompense, lui qui était en concurrence avec notamment, Thibaut Courtois (Real Madrid), André Onana (Inter Milan/Manchester United), Ederson Moraes (Manchester City), Yassine Bounou (Séville/Al Hilal) ou encore Marc-André ter Stegen (FC Barcelone).