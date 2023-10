Ballon d’Or 2023: «ce fils de p.…», Messi détruit un célèbre streamer en pleine interview

-Publicité-

Vainqueur du Ballon d’Or 2023, Lionel Messi a sèchement recadré le célèbre streamer espagnol, Ibai Llanos, qui interviewait le champion du monde argentin sur son sacre.

Le théâtre du Châtelet à Paris en France a vu Lionel Messi remporter lundi soir le Ballon d’Or 2023. Recordman et grand favori pour le trophée tant convoité, le champion du monde 2022 a décroché le Graal, notamment devant Erling Haaland et Kylian Mbappé. Un nouvel exploit pour le capitaine de l’Inter Miami et de l’Argentine qui porte son total à 8.

Du même Pays:

En zone mixte après sa prestigieuse récompense, la Pulga a passé beaucoup de temps à répondre aux sollicitations des médias. L’occasion pour le désormais octuple Ballon d’Or de régler ses comptes avec…..un certain Ibai Llanos. Également venu interviewer le lauréat, le célèbre streamer espagnol a été recadré sans ménagement par l’international Albicéleste.

« Je suis en colère contre toi. Je n’ai pas aimé ce que tu as fait l’autre jour. Ce truc où tu as montré les messages et rendu tout ça public. Je ne vais pas te répondre maintenant. Tu n’as pas de vie privée. Je t’ai bien répondu, de bonne foi, et tu le montres devant tout le monde. (…) Oui, tu l’as dit. Tu ne l’as pas montré, mais tu l’as dit. Ce que tu avais mis. La prochaine fois, je ne te répondrai pas », a lâché le natif de Rosario, rapporté par Footmercato.

Et quand le steamer a tenté de changer de conversation pour le lancer sur son sacre parisien, Messi a rapidement réagi: « Regardez comment ce fils de p… change de sujet… » Ces deux-là ne passeront visiblement pas le nouvel an ensemble!

🤣 El 'trolleo' de Messi a @IbaiLlanos: "Estoy enojado con vos" pic.twitter.com/SswU0GpU4r — Mundo Deportivo (@mundodeportivo) October 30, 2023