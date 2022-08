Bagarre « Tenor-Eunice Zunon » : Camille Makosso se prononce et calme le jeu (vidéo)

Depuis quelques heures, une choquante vidéo fait le tour des réseaux sociaux et provoque un tollé spectaculaire. Sur les images, on peut voir Tenor, le rappeur camerounais, et Eunice Zunon, sa fiancée, se livrer à une violente bagarre, dans une salle de séjour. Au milieu du tohu-bohu, provoqué par la diffusion de cet élément visuel, le sulfureux pasteur ivoirien, Camille Makosso, a tenu à réagir.

C’est un secret de Polichinelle que Tenor et Eunice Zunon sont en froid, depuis plusieurs mois. Le rappeur camerounais et la web-humoriste ivoirienne, qui se sont mis en couple, aux yeux des internautes, n’arrivent plus à accorder leurs violons. Les conflits récurrents ont fini par avoir raison des deux célébrités, qui ont fini par mettre fin à leur idylle.

Dès lors, le dossier, lié à l’amour de l’artiste et de l’animatrice, a été rangé dans les tiroirs des réseaux sociaux. Contre toute attente, il y a quelques heures, une vidéo des deux ex-fiancés a atterri sur le fil de la toile. La séquence montre Tenor, en train de se livrer à une partie de coups de poing avec Eunice Zunon. Très vite, la température est montée sur les réseaux sociaux, faisant réagir bon nombre d’internautes. Alors, deux camps se sont formés : d’un côté, il y a les soutiens du rappeur, et, de l’autre, les supporteurs de l’influenceuse.

Au rang des abonnés de la plateforme du groupe Meta, le très célèbre influenceur ivoirien, Camille Makosso, ayant, probablement, vu le mal de loin, est monté au créneau, de la plus sage des manières.

Eviter un bis repetita …

Dans on adresse, dans le but d’éviter un bis repetita, Général Camille Makosso a jeté de l’eau sur ce feu, qui vient d’être allumé. « On est dans une affaire de Ténor et de Eunice. Vos histoires de nous les Camerounais ou nous les Ivoiriens, arrêtez ça, en même temps. C’est comme ça vous allez créer des tensions et mettre à mal nos autorités. C’est une histoire entre Eunice et Ténor. Ce n’est pas une histoire entre le Cameroun et la Côte d’Ivoire. », a écrit le frère de Louise Makosso, une façon de calmer le jeu.

Pour rappel, Ivoiriens et Camerounais s’étaient, déjà, tirés dans les pattes, en marge de la précédente Coupe d’Afrique des nations (CAN). Ayant été mêlé de près à ce rififi, Camille Makosso n’a pas voulu rester indifférent, au risque que ce conflit familial ne finisse par devenir une affaire inter-Etat.