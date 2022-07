BAC 2022: la deuxième délibération prévue pour demain mercredi

Après les épreuves facultatives qui ont eu lieu le samedi 16 Juillet et les épreuves d’éducation physique et sportive qui se sont déroulées le lundi 18 et le mardi 19 Juillet, les candidats admissibles à l’examen du baccalauréat seront fixés demain mercredi 20 Juillet sur les résultats définitifs.

La deuxième délibération pour le compte de l’examen du baccalauréat session de Juin 2022 aura lieu demain mercredi 20 Juillet 2022, selon un communiqué de l’office du baccalauréat.

La première délibération avait eu lieu le mercredi 13 Juillet dernier. Les épreuves facultatives quant à elles, se dérouleront le samedi 16 Juillet. Les candidats aptes pour les épreuves physiques et sportives ont composé du lundi 18 au mardi 19 juillet.

BAC 2022: retour sur quelques chiffres clés

Au total, 77. 416 candidats ont composé sur l’ensemble du territoire national pour le compte de la session 2022 de l’examen du Baccalauréat. Cet effectif est réparti sur 133 centres de composition sélectionnés dans toutes les Communes du pays.

Il faut préciser qu’il y a un taux de régression de 6,68 % en ce qui concerne l’effectif des candidats à l’examen du Baccalauréat par rapport à l’année passée où 82 958 candidats ont planché pour le compte de cet examen. Selon le directeur de l’office du baccalauréat, le professeur Alphonse da Silva, la réduction de l’effectif s’explique par le fort taux de réussite enregistré l’année passée.

Par ailleurs, le professeur Alphonse da Silva a fait remarquer que les effectifs des séries techniques sont en hausse. Ainsi pour les séries de l’enseignement technique (Mathématiques et techniques, construction mécanique, électronique, électrotechnique, génie civil), l’effectif des candidats est passé de 3211 en 2021 à 3777 en 2022.