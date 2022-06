Bac 2022 au Bénin: les épreuves écrites officiellement lancées au CEG 1 de Ouidah

L’examen du Baccalauréat a débuté ce lundi 20 juin 2022 sur toute l’étendue du territoire national. Les épreuves écrites ont été officiellement lancées au CEG 1 de Ouidah par une délégation conduite par la ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Éléonore Yayi Ladékan.

La ministre Éléonore Yayi Ladékan a donné le top de la composition du Baccalauréat ce lundi à Ouidah. Ils sont au total 77 416 candidats répartis dans 133 centres, à affronter le premier diplôme universitaire cette année.

Au centre CEG 1 de Ouidah, les salles de compostions accueillent au total 558 candidats dont 302 filles. Dans ce centre, on retrouve des apprenants des séries C, D, G1, G2 et G3.

A quelques heures du lancement des épreuves, la ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique avait adressé un message d’encouragement à l’endroit des candidats. Ils ont été invités à travailler pour atteindre l’excellence. Pour elle, il ne s’agit pas juste d’avoir le Baccalauréat, mais « il faut l’avoir avec une bonne mention ».