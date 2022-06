BAC 2022 au Bénin: 77 416 candidats attendus dans 133 centres, la DOB se dit prête

Les préparatifs en vue de l’organisation de l’examen du Baccalauréat session de Juin 2022 vont bon train. La direction de l’office du baccalauréat se dit prête pour faire composer les 77 416 candidats repartis dans 133 centres de composition sur l’ensemble du territoire.

Les candidats à l’examen du baccalauréat session de Juin 2022 vont affronter à partir du lundi 20 Juin prochain, les épreuves entrant dans le cadre de cet examen. Face au ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique et son homologue de l’enseignement secondaire ce mercredi, le directeur de l’office du BAC, le professeur Alphonse da Silva se dit prêt pour faire composer les candidats dans de bonnes conditions.

« Nous sommes fin prêts…Les préparatifs du baccalauréat vont bon train, les travaux sensibles sont totalement achevés, le matériel lourd est totalement déployé comme de coutume grâce à l’appui de l’armée, les fonds sont entièrement mobilisés« , a rassuré le DOB

A le croire, les candidats et surveillants sont déjà en possession de leurs convocations tandis que le matériel sensible est en cours d’acheminement pour être sécurisé dans les commissariats. Les derniers réglages et instructions sont en cours pour parfaire l’organisation, a indiqué le directeur de l’office du baccalauréat.

Le ministre de l’enseignement secondaire, technique et de la formation professionnelle, Kouaro Yves Chabi s’est dit ravi du niveau des préparatifs de l’examen du baccalauréat et a salué l’expertise du professeur da Silva qui depuis des années donne les preuves de son expérience en matière d’organisation sans couac de cet examen qui ouvre la porte des études universitaires.

Madame la ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Eléonore Yayi s’est également réjouie du niveau des préparatifs de la session 2022 de l’examen du Baccalauréat.

Quelques statistiques …

Au total, 77. 416 candidats composent sur l’ensemble du territoire national pour le compte de la session 2022 de l’examen du Baccalauréat. Cet effectif est réparti sur 133 centres de composition sélectionnés dans toutes les Communes du pays.

Il faut préciser qu’il y a un taux de régression de 6,68 % en ce qui concerne l’effectif des candidats à l’examen du Baccalauréat par rapport à l’année passée où 82 958 candidats ont planché pour le compte de cet examen. Selon le directeur de l’office du baccalauréat, le professeur Alphonse da Silva, la réduction de l’effectif s’explique par le fort taux de réussite enregistré l’année passée.

Par ailleurs, le professeur Alphonse da Silva a souligné que les effectifs des séries techniques sont en hausse. Ainsi pour les séries de l’enseignement technique (Mathématiques et techniques, construction mécanique, électronique, électrotechnique, génie civil), l’effectif des candidats est passé de 3211 en 2021 à 3777 en 2022.