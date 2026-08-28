Ayra Starr: «je contrôlerai un homme si je suis plus riche que lui» 

La chanteuse nigériane Ayra Starr s’est livrée sur sa conception des rapports financiers au sein d’un couple. Dans le podcast Wahala, l’artiste a notamment expliqué qu’elle continuerait à attendre de son partenaire qu’il subvienne à ses besoins, même si elle disposait d’une fortune supérieure à la sienne.

La chanteuse nigériane Ayra Starr s’est exprimée sur les rapports financiers au sein d’un couple, livrant une vision très personnelle de la question. Invitée dans le podcast Wahala, l’interprète de « Bloody Samaritan » a expliqué que les revenus de chacun ne devraient pas remettre en cause, selon elle, la responsabilité financière de l’homme dans une relation.

L’artiste de 23 ans a notamment assuré qu’elle conserverait une certaine discrétion sur sa situation financière si elle venait à gagner davantage que son partenaire. « Si je sors avec un homme plus riche que moi, je le contrôlerai. Mais même si je suis plus riche, il subviendra toujours à mes besoins, et je ne lui laisserai pas savoir que je suis riche », a-t-elle déclaré.

Une sortie qui intervient alors qu’Ayra Starr poursuit son ascension sur la scène musicale internationale. Révélée au grand public sous les couleurs de Mavin Records, la chanteuse s’est progressivement imposée comme l’une des figures majeures de la nouvelle génération de l’Afrobeats. Ses propos sur l’argent et les relations ont depuis suscité de nombreuses réactions sur les réseaux sociaux, relançant le débat sur les attentes financières au sein des couples.