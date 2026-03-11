Ayem Nour : l’acolyte du Mad Mag, Aymeric Bonnery, annonce la naissance de son fils Noé

Aymeric Bonnery , connu pour sa participation à la huitième saison de Secret Story, a annoncé la naissance de son deuxième enfant sur Instagram : un garçon prénommé Noé , né le 10 mars 2026, et présenté par le journaliste-radiodiffuseur via une photo prise en maternité.

Aymeric Bonnery, connu pour sa participation à la huitième saison de Secret Story, a annoncé la naissance de son deuxième enfant sur Instagram : un garçon prénommé Noé, né le 10 mars 2026, et présenté par le journaliste-radiodiffuseur via une photo prise en maternité.

La notoriété d’Aymeric Bonnery remonte à son passage dans Secret Story saison 8, où sa personnalité marquante et sa relation médiatisée avec Leïla Ben Khalifa, la gagnante de la saison, avaient retenu l’attention du public. Lors de leur temps ensemble, Leïla avait envisagé de partager une partie de ses gains avec lui, proposition que Bonnery avait finalement déclinée.

Après l’émission, il a poursuivi une trajectoire centrée sur les médias et l’animation radio. Il a animé pendant trois ans sur Radio VL son propre programme, Le Rico Show, une période qu’il a décrite comme difficile mais formatrice. À propos de cette phase, il a déclaré : « Je payais tout de ma poche, je perdais de l’argent chaque semaine mais c’était une passion avant tout. Je montais tout seul, je n’ai pas fait de formation, j’ai vraiment appris sur le tas. »

Publicité

Parcours professionnel et annonces familiales

Par la suite, Aymeric Bonnery a signé un contrat avec la radio NRJ, où il a poursuivi son activité d’animateur avant de quitter la station en 2019. Sa présence sur les ondes et sur les réseaux sociaux lui a permis de conserver une visibilité auprès d’un public qui a suivi tant sa carrière que ses événements personnels.

Sur Instagram, la publication annonçant la naissance de Noé se résumait à la date et au prénom : « 10.03.2026 Noé« , accompagnée d’une photo du nouveau-né prise en maternité, partagée en story. Cette annonce intervient un peu plus d’un an après la naissance de son premier enfant.

Aymeric Bonnery avait en effet annoncé la naissance de son aîné en décembre 2023, publiant alors une photo et exprimant sa joie en légende : « Quand la plus belle aventure de ta vie devient magique« . Son premier fils, Ange Bonnery, est né le 4 décembre 2023.