Aya Nakamura: renvoi du procès de la chanteuse et son ex-compagnon Vladimir Boudnikoff

Prévu pour ce jeudi 24 novembre 2022, le procès d’Aya Nakamura et de son ex-compagnon Vladimir Boudnikoff, pour violences conjugales réciproques a été renvoyé en catimini au 26 janvier 2023.

La chanteuse française Aya Nakamura et son ex-compagnon Vladimir Boudnikoff devaient être jugés jeudi dernier pour violences réciproques en août à Rosny-sous-Bois (Seine-Saint-Denis). Mais à la demande de leurs avocats, le procès a été renvoyé à l’après midi du 26 janvier prochain devant la 12e chambre correctionnelle.

Qatar 2022 Match à venir Fifa Coupe du Monde Pays de Galles - - Iran Fifa Coupe du Monde Qatar - - Senegal Fifa Coupe du Monde Pays-Bas - - Equateur Fifa Coupe du Monde Angleterre - - USA Derniers Résultats Fifa Coupe du Monde Brésil 2 0 Serbie Fifa Coupe du Monde Portugal 3 2 Ghana Fifa Coupe du Monde Uruguay 0 0 Corée du Sud Fifa Coupe du Monde Suisse 1 0 Cameroun

« On va demander le renvoi », a lancé à l’Agence France-Presse Cerasela Vlad, l’avocate de Vladimir Boudnikoff, avant le début de l’audience. Et effectivement, Maître Vlad et son confrère Karim Sebihat, qui représentent la chanteuse ont obtenu ce report qu’ils ont confirmé à la presse à leur sortie de la salle sans plus de précisions.

Selon l’Agence France-Presse, aucun des mis en cause n’était présent. « Je pensais qu’elle [Aya Nakamura] serait là, mais apparemment non », a confié à la même source une femme qui s’est présentée comme « une fan absolue » de la chanteuse. « On essaie de la suivre un peu partout », a ajouté la Parisienne qui était habillée d’un ensemble léopard et tee-shirt à l’effigie de son idole, la chanteuse Aya Nakamura.

Le samedi 6 août 2022, Aya Nakamura et son compagnon, Vladimir Boudnikoff, se sont retrouvés en garde à vue, au commissariat de Rosny-sous-Bois, en Seine-Saint-Denis, au nord-est de Paris.

L’arrestation du couple est intervenue, suite à une grosse dispute, qui a été consécutive à la menace d’une arme à feu, dont ont été l’objet Aya Nakamura et deux amis, alors que les trois personnes allaient au domicile de la chanteuse.