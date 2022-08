Aya Nakamura : la police perquisitionne sa maison, la découverte est compromettante

Aya Nakamura et son producteur et compagnon, Vladimir Boudnikoff, sont dans de beaux draps. Suite à la grosse dispute que le couple a eue, le samedi 6 août 2022, la police a débarqué sur les lieux. Les fruits de la perquisition du domicile du couple ne seraient pas bons, pour la chanteuse et son producteur.

La chanteuse française, d’origine malienne, Aya Nakamura, a de sérieux soucis à se faire. Empêtrée dans une chaude dispute conjugale, le samedi 6 août dernier, après avoir été menacée d’une arme à feu par son compagnon, pour la simple raison d’avoir été vue, en compagnie de deux amis, l’ex-copine de Niska n’est pas sortie d’affaire, apprend-on des médias locaux.

Suite à cette échauffourée dominicale, après que le couple est relâché de sa garde à vue au commissariat de Rosny-sous-Bois, en Seine-Saint-Denis, avec une convocation au tribunal, la police a fait une descente dans l’appartement de Vladimir Boudnikoff, comme le rapporte le site de TF1. Sur place, les fruits de la perquisition ne sont pas bons, pour l’artiste et son compagnon.

Rendez-vous au tribunal en novembre prochain

En effet, à en croire le même site, les enquêteurs ont découvert, outre l’arme, qui a servi à menacer Aya Nakamura et ses deux amis, une arme factice, une carabine, plusieurs plants de cannabis, et 14 000 euros en liquide.

Il faut préciser que le couple est accusé de « Violences réciproques sur conjoint ». « Après plusieurs heures à répondre aux questions des enquêteurs, l’artiste et son compagnon sont ressortis avec une convocation judiciaire », peut-on lire. De son côté, BFMTV a eu confirmation de cette garde à vue et précise qu’Aya Nakamura et Vladimir Boudnikoff seront, en novembre prochain, devant le tribunal correctionnel de Bobigny, pour « violences par conjoint avec incapacité de travail de moins 8 jours« .

Faut-il le rappeler, Aya Nakamura et Vladimir Boudnikoff sont en couple, depuis 2020. Le couple est parent d’une petite fille, née en janvier 2022, du prénom d’Ava. Avant de tomber dans les bras de son producteur, Aya Nakamura était, déjà, mère d’une fille, Aïcha, 4 ans.