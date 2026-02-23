Aya Nakamura insultée, Pascal Praud demande des excuses

Sur le plateau de L’Heure des Pros, diffusée sur CNews ce lundi 23 février, un débat sur la cérémonie de clôture des Jeux Olympiques d’hiver de Milan-Cortina a dégénéré après des propos tenus par l’écrivain Richard Millet visant la chanteuse Aya Nakamura, provoquant un important malaise en direct et l’intervention de l’animateur Pascal Praud.

Sur le plateau de L’Heure des Pros, diffusée sur CNews ce lundi 23 février, un débat sur la cérémonie de clôture des Jeux Olympiques d’hiver de Milan-Cortina a dégénéré après des propos tenus par l’écrivain Richard Millet visant la chanteuse Aya Nakamura, provoquant un important malaise en direct et l’intervention de l’animateur Pascal Praud.

La séquence a débuté comme une discussion sur les choix artistiques et les performances des cérémonies olympiques. Au fil des échanges, Richard Millet a évoqué un souvenir lié à l’ouverture des Jeux de Paris 2024 et a comparé la prestation d’Aya Nakamura à l’opéra de Giuseppe Verdi, en déclarant : « Je préfère La Traviata à cette énorme chanteuse malienne qui chantait (…) devant l’Académie française ». Ces propos ont instantanément suscité des réactions d’inconfort parmi les chroniqueurs.

Plusieurs intervenants ont dénoncé l’expression employée comme « irrespectueuse » et ont rappelé que l’artiste pouvait être nommée sans qualificatif. Richard Millet a expliqué que le nom de la chanteuse « lui échappait », une justification qui n’a pas calmé le malaise sur le plateau. La mention de la performance d’Aya Nakamura en juillet 2024, accompagnée de la Garde républicaine devant l’Académie française, a rendu la séquence d’autant plus sensible.

Publicité

Pascal Praud demande des excuses en direct

Face à la tension, l’animateur Pascal Praud est intervenu pour recadrer l’échange et protéger la ligne éditoriale de l’émission. « Je suis obligé de modérer », a-t-il lancé, avant d’ajouter : « Vous nous mettez en difficulté, nous, la chaîne et (…) moi. Parce qu’après c’est moi qui suis responsable ».

Praud a demandé explicitement des excuses publiques à l’écrivain : « Vous avez eu des propos inappropriés. Je voudrais simplement que vous présentiez vos excuses à cette jeune femme ». La demande visait à répondre au malaise généré sur l’antenne et à clarifier la position du présentateur face aux propos tenus.

La réaction de Richard Millet a d’abord été de menacer de quitter le plateau : « Si vous voulez, je m’en vais », puis d’évoquer « l’école de l’honnête homme » pour tenter de justifier son choix de mots. Sous l’insistance de l’animateur, il a finalement formulé des excuses brèves : « Je vous présente mes excuses et puis c’est tout ». Ces excuses, prononcées dans un climat tendu, ont mis fin à la séquence à l’antenne.

Publicité

La prestation d’Aya Nakamura aux Jeux de Paris avait déjà alimenté les débats publics, certains saluant une mise en lumière de la diversité musicale contemporaine française et d’autres critiquant un choix jugé éloigné des codes traditionnels. Sur le plateau de CNews, ce contexte a contribué à la sensibilité de la réaction au commentaire de Richard Millet.