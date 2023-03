Avez-vous perdu la clé de votre cadenas? Voici comment l’ouvrir avec une pile

Il arrive parfois de perdre les clés d’un cadenas, qui sécurise une salle ou un box. Or, vous devez accéder à quelque chose qui est rangée dans cette salle ou box. Et vous vous inquiétez de comment s’y prendre. Nous vous proposons ici une technique avec une pile.

Si vous avez perdu les clés d’un cadenas et qu’il bloque l’accès à quelque chose dont vous avez besoin, il peut arriver que vous n’ayez pas d’autres choix que de le faire sauter. Heureusement, il est possible d’ouvrir presque tous les cadenas grand public, pourvu que vous ayez les bons outils. Découvrez cette méthode inconnue et insoupçonnée.

Matériels

une vieille pile

une pince

un tournevis

une pince coupante

Comment procéder :

Pour le faire, suivre simplement les étapes suivantes.

Étape 1 : Décoller l’enveloppe en acier de la pile avec le tournevis

Commencez tout d’abord, par décoller le revêtement métallique extérieur de votre pile en utilisant le tournevis, puis redressez-le pour le rendre aussi plat que possible.

Étape 2 : Découper la pile pour fabriquer une cale

En vous servant de vos ciseaux, découpez le revêtement sous forme de lettre “T”. Assurez-vous de suivre le modèle sur l’image pour que la forme s’adapte parfaitement à votre cadenas et glisse facilement.

Étape 3 : Glisser la cale

Maintenant, glissez le revêtement métallique découpé dans votre cadenas en veillant à ce qu’il soit inséré dans le côté du cadenas qui s’ouvre ( il saute lorsque vous l’ouvrez, et il est généralement du côté du mécanisme de verrouillage).

Étape 4 : Faire tourner la cale

Poussez l’anse vers le haut et maintenez-le. Ensuite, exercez une forte pression sur le revêtement métallique à l’intérieur du cadenas et tournez-le vers un seul côté afin qu’il descende dans le mécanisme de verrouillage.

Étape 5 : Débloquer le cadenas

Une fois ce mouvement terminé ! Glissez votre doigt à l’intérieur de l’anneau du cadenas et soulevez. Ce dernier doit simplement s’ouvrir, comme si vous aviez saisi la combinaison.