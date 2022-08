Avez-vous envie d’avoir un ventre plat ? découvrez cette boisson magique pour y arriver

Avoir un joli ventre plat et tonique est le rêve de nombreuses personnes. Mais c’est aussi l’un des objectifs les plus complexes qui ne peut être atteint qu’en répondant simultanément à différentes problématiques : perte de gras, développement des muscles abdominaux, bien être digestif, etc. Dans cet article, découvrez une recette de grand-mère pouvant vous aider à atteindre votre objectif.

On rêve tous d’avoir un ventre extra plat comme certaines célébrités. Pour y arriver nous vous proposons une recette de grand-mère à base de la cannelle et du miel.

Faire bouillir une tasse d’eau dans une bouilloire à thé.

Ajouter une demie cuillère à café de poudre de cannelle à l’eau et laisser refroidir.

Maintenant, ajouter une cuillère à café de miel cru et biologique à l’eau de cannelle et remuer.

Votre tonique de santé au miel et à la cannelle pour la perte de poids est maintenant prêt à être consommé.

Quand consommer cette boisson de perte de poids à la cannelle et au miel

Vous pouvez prendre une boisson à la cannelle et au miel comme indiqué ci-dessous.

Matin

Pour aider à améliorer votre digestion et votre métabolisme, buvez ce merveilleux tonique de santé le matin et une demi-heure avant de prendre votre petit-déjeuner. Il maintiendra également votre niveau d’énergie intact pendant le déjeuner.

Entre les repas

Prendre de l’eau ou du thé à la cannelle et au miel entre les repas peut vous aider à éviter de grignoter des aliments malsains entre les repas en limitant vos fringales.

Avant l’aérobic

En plus de faire quelques étirements, inclure de la cannelle et de l’eau de miel dans votre collation avant l’entraînement peut vous donner l’énergie nécessaire tout au long de votre séance d’entraînement.

Avant de vous coucher

Avant de vous coucher pour la journée, buvez ce mélange magique pour aider à prévenir les collations de fin de soirée et les allers-retours au réfrigérateur à minuit, ce qui ne fera qu’entraver vos efforts de perte de poids. Il agira également sur votre système digestif, vous aidant ainsi à passer une bonne nuit de sommeil.