Avec tes gros muscles, t’as peur dans la rue : un tacle sorti bien avant celui de Nabilla Vergara

Tibo InShape, figure majeure des réseaux sociaux et premier youtubeur français en 2026 avec 26,9 millions d’abonnés, se retrouve au cœur d’une polémique après une remarque sur la situation à Dubaï qui a déclenché des réactions de personnalités telles que Nabilla Vergara et Valérie Damidot.

Connu pour ses contenus de musculation, son ton humoristique et son slogan « En forme », Tibo InShape s’est imposé depuis plusieurs années comme une voix majeure du fitness en ligne. Au-delà des conseils sportifs, il prend parfois position sur des sujets d’actualité, ce qui lui vaut autant d’engouement que de critiques.

La tension est montée à la fin février autour d’un épisode militaire impliquant les États-Unis et l’Iran : après une offensive américaine visant l’Iran le 28 février, une riposte iranienne a visé des pays du Moyen-Orient, parmi lesquels les Émirats arabes unis. Dubaï a fait face à des frappes de missiles et de drones, provoquant panique et appels au retour de plusieurs expatriés et influenceurs français.

Réactions en chaîne sur X après la publication de Tibo InShape

Sur le réseau X, Tibo InShape a commenté la situation en ironisant sur les messages d’inquiétude d’influenceurs basés à Dubaï : « Les influenceurs de Dubaï finalement on est bien en France n’est-ce pas? ». Cette prise de parole a rapidement suscité de vives réactions en ligne.

Parmi les réponses, celle de Nabilla Vergara a été relayée largement. Installée à Dubaï depuis plusieurs années, l’influenceuse a répondu par un message lapidaire : « Pauvre homme ». Elle a ensuite écrit : « J’ai du mal à comprendre comment certaines personnes peuvent se réjouir ou faire de l’humour face à des situations aussi tragiques. Choisissons la paix. »

Tibo InShape a donné une explication à ses abonnés en défendant son propos : « Je voulais simplement pointer du doigt l’hypocrisie de certains influenceurs qui font de l’arnaque leur business sur le dos d’honnêtes gens et se cachent là-bas. »

Parallèlement, d’autres voix se sont élevées. Valérie Damidot, personnalité médiatique connue, a rappelé un échange antérieur autour des questions de sécurité et de posture des influenceurs. Elle a notamment commenté en 2023 une publication d’un proche de la sphère des influenceurs, lançant : « À priori ça sert à rien vu que même avec des gros muscles t’as peur dans la rue…. »