Avant un concert, Soprano raconte avoir songé à mettre fin à ses jours

Soprano, 47 ans, révèle dans le documentaire « Soprano : à la vie, à la mort » diffusé sur Disney+ avoir envisagé de mettre fin à ses jours quelques heures avant un concert, une confidence qui jette une lumière crue sur les violences intérieures derrière l’image publique de l’artiste marseillais. Figure majeure du rap français, il y retrace son parcours depuis les quartiers nord de Marseille jusqu’à la scène nationale, exposant des épisodes de doute et de mal-être rarement évoqués publiquement.

Le documentaire, composé de six épisodes mêlant images d’archives, souvenirs personnels et témoignages de proches, revient sur les débuts de Soprano au sein du groupe Psy 4 de la Rime et sur les étapes de sa carrière. L’artiste y détaille non seulement ses réussites mais aussi les difficultés rencontrées au fil des années, des tensions personnelles qui contrastent avec l’image positive et fédératrice qu’il véhicule sur scène.

Avant la sortie du projet, Soprano avait également évoqué ces moments d’ombre dans un entretien accordé à Télé-Loisirs. Le récit qu’il livre dans la série met en perspective une trajectoire où la notoriété et les tournées n’ont pas nécessairement empêché l’isolement et la perte de repères au fil du temps.

Un artiste fragilisé malgré le succès

Dans les années 2000, alors que Psy 4 de la Rime accumule concerts et reconnaissance, Soprano traverse une période de profond mal-être. Il confie avoir été, à l’époque, « en mode ‘Fuck le monde’… je déteste tout », se sentant incompris et seul malgré la foule et l’attention médiatique. Ce contraste entre l’exubérance scénique et le repli intime illustre la difficulté de concilier vie publique et équilibre personnel.

Le rappeur décrit une perte de repères liée à la montée en puissance de sa carrière et à la pression du métier. Selon ses propres mots, ces années ont été parmi les plus compliquées de son existence mais ont aussi contribué, avec le recul, à forger une prise de conscience sur l’importance de l’équilibre familial et personnel.

L’épisode le plus troublant raconté dans le documentaire se déroule la veille d’un concert. Se retrouvant seul dans une chambre d’hôtel, Soprano dit avoir acheté « un petit pack de bières » alors qu’il ne boit habituellement pas, pensant que l’alcool lui donnerait « le courage de faire une connerie » et de « se casser de ce monde pourri ». Il avoue avoir envisagé de s’ôter la vie avant le spectacle.

Au réveil, souffrant des effets de l’alcool au point de vomir et d’avoir la tête qui tourne, il prend néanmoins la décision de rejoindre ses amis et d’honorer le concert. L’accueil du public ce soir-là agit comme un choc salvateur : la présence des proches et la force de la scène sont décrites par l’artiste comme des éléments déterminants pour sortir de la spirale dans laquelle il se trouvait.