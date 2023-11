Avant Real Madrid-Braga, Carlo Ancelotti donne des nouvelles de Jude Bellingham

-Publicité-

L’entraineur du Real Madrid, Carlo Ancelotti, était ce mardi en conférence de presse, avant la réception de Braga en Ligue des champions, mercredi. Et le technicien italien a donné des nouvelles de Jude Bellingham, blessé à l’épaule.

Touché ce weekend lors du nul entre le Real Madrid et le Rayo Vallecano (0-0), Jude Bellingham souffre d’une luxation de l’épaule gauche et pourrait manquer le match contre Braga en Ligue des champions. Une situation qui inquiète toute la Casa Blanca, tant les Merengues sont dépendants de leur milieu défensif en ce début de saison. Le jeune international anglais a déjà marqué 13 buts et délivré 3 passes décisives en 14 apparitions toutes compétitions confondues. Et en son absence dimanche dernier, les Merengues ont été incapable de battre le Rayo Vallecano (0-0) en Liga.

En conférence de presse ce mardi, à la veille du match face au Braga en quatrième journée de phase de groupe de la Ligue des champions, l’entraineur Carlo Ancelotti a donné des nouvelles du joueur de 20 ans. «Je ne sais pas. Il n’a pas fait tout l’entraînement pour éviter les coups, mais il s’est senti bien dans les mouvements. Il jouera probablement demain mais je verrai avec lui demain», a-t-il confié dans des propos rapportés par Footmercato.