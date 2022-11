« Avant la fin de 2025, je vais t’acheter… », Apoutchou fait une grande promesse à sa mère

Apoutchou National ne rate jamais l’occasion de porter au pinacle sa mère Bleu Brigitte, grâce à qui il a pu se hisser au sommet. Dans un nouveau message, l’influenceur a promis réaliser avant la fin de 2025 un grand projet à sa génitrice, l’actrice Bleu Brigitte.

Contrairement à ce que pourraient penser certains de ses fans, le blogueur ivoirien Stéphane Agbré alias Apoutchou national fils de l’actrice Bleu Brigitte n’est pas né avec une cuillère d’argent dans la bouche. Le jeune influenceur devenu populaire à travers ses vidéos, a dû se battre contre vents et marrés pour se faire une place au soleil.

Dans un nouveau message sur sa page Facebook, le jeune influenceur vivant en France a évoqué son passé difficile, tout en témoignant sa reconnaissance à sa mère, qui a joué un rôle très prépondérant dans le réussite de sa vie. « En 2004, je me rappelle où le propriétaire de la maison où on habitait nous a mis dehors sous la pluie. Ne sachant pas où aller, nous nous sommes retrouvés dans une église et malgré ça tu n’as pas baissé les bras, tu as tout donné pour que je sois là aujourd’hui maman je t’ai dit maman tu seras fier de moi un jour, J’espère que tu es fier de moi aujourd’hui Maman« , a écrit le jeune blogueur.

En guise de reconnaissance pour tout ce que sa mère lui a fait, Apoutchou national n’a pas manqué de faire une promesse à l’actrice Bleu Brigitte. « Maman tu es mon Dieu sur terre. Rien ne t’arrive à la cheville. 2025 va pas finir je vais t’acheter ta maison maman. que Dieu nous donne longue vie« , a écrit l’artiste chanteur sur sa page Facebook.