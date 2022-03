Australie: des inondations catastrophiques font plus de 40 000 habitants évacués

Bloqués sur les toits de leur maison, obligés de fuir sur de petites embarcations… Des milliers d’Australiens ont dû fuir leur foyer après de fortes inondations provoquées par des pluies torrentielles dans l’est du pays. Près d’une dizaine de personnes sont décédées.

Les pluies torrentielles qui durent depuis plusieurs jours à l’Est de l’Australie obligent les habitants à évacuer les lieux. Ce mardi 1er mars 2022, ces inondations meurtrières redescendaient la côte orientale de l’Australie obligeant les habitants à se réfugier sur les toits et sur les ponts et poussant les autorités à demander à des dizaines de milliers de personnes d’évacuer.

Au total, plus de 150 000 personnes sont concernées par les ordres d’évacuation. Des alertes de crues ont été émises pour des dizaines de rivières à travers les États du Queensland et de Nouvelle-Galles du Sud, où une « bombe de pluie » a déversé un mètre d’eau en une semaine dans certaines régions. Plusieurs cours d’eau sont déjà sortis de leur lit et ont inondé des villes, obligeant les habitants à fuir ou à chercher refuge en hauteur.

Neuf morts

« Nous avons vu des gens bloqués sur les toits pendant des heures, nous avons vu des enfants être sauvés, nous voyons des gens bloqués sur des ponts », a expliqué le Premier ministre de Nouvelle-Galles du Sud Dominic Perrottet. Des milliers de personnes ont été secourues et le bilan s’est porté à neuf morts après la découverte par la police du corps d’une octogénaire dans sa maison du comté de la ville de Lismore.

À Byron Bay, station prisée par les surfeurs, Hannah Leser a célébré son mariage ce week-end avec 150 invités. Mais les amoureux ont passé le lendemain de noce à sauver des amis bloqués dans les villes voisines de Ballina et Mullumbimby à l’aide d’un 4×4 emprunté.

Une trentaine de personnes campent dans la maison où ils devaient passer leur lune de miel. « C’est le chaos, mais tous nos amis et nos familles sont saufs », a-t-elle raconté. « Ce n’est pas la lune de miel que j’attendais, mais c’est ainsi ». Ailleurs, au cours d’un sauvetage spectaculaire diffusé en direct par la chaîne ABC, un équipage d’hélicoptère est venu récupérer deux personnes réfugiées sur le toit en tôle ondulée de leur maison, léché par un courant d’eau boueuse.