« Aucun parti en l’état actuel des choses ne peut apporter la solution espérée dans le pays », Sabi Korogoné

Invité dimanche 2 Juillet sur Eden Tv, , le président d’honneur du parti mouvement populaire de libération, Sabi Sira Korogoné a constaté l’échec des promesses de campagnes du parti Les Démocrates mais les dédouane car selon lui, aucune formation politique en l’état actuel des choses ne peut apportée de solution espérée dans le pays.

Le président d’honneur du parti mouvement populaire de libération était l’invité dimanche dernier de la chaine de télévision privée « Eden Tv ». L’acteur politique a opiné sur plusieurs sujets d’actualité dont la présence du parti Les Démocrates au sein de la neuvième législature.

Dans ses propos, l’acteur politique doute des réelles capacités de cette opposition parlementaire à tenir ses propres promesses de campagne. L’ancien président du MPL fait simplement le constat que les démocrates n’ont pas réussi à faire libérer les prisonniers politiques et à faire revenir les exilés politiques.

« Nous avions dénoncé un certains nombres de lois dont la loi sur le parrainage, la loi sur l’embauche, mais aucun signe annonciateur d’une correction n’est en vu« , a fait remarquer l’acteur politique.

Il reconnait néanmoins que ce n’est pas faute de volonté que les démocrates n’ont pas réussi à infléchir la ligne pour répondre à l’espoir porté sur eux par leurs électeurs. « Aucune force politique en l’état actuel des choses ne peut apporter la solution espérée dans le pays« , a-t-il faut savoir.

Pour lui, seule une union sacrée entre acteurs politiques et population peut faire bouger les lignes et permettre le règlement de plusieurs problèmes qui minent le développement du pays. Sans l’engagement du peuple, précise-t-il, rien n’est possible pour contraindre les dirigeants actuels à mettre au cœur de leurs actions « l’intérêt général ».

A noter que le parti Les Démocrates a obtenu 28 députés sur les 109 à l’issue des élections législatives dernières. En minorité à l’Assemblée nationale, le parti subi depuis l’installation de la neuvième législature, la dictature de la majorité.