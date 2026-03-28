Au Stade de France, le Sénégal a bel et bien brandi sa Coupe d’Afrique devant 80 000 supporters

Près de 80 000 personnes ont investi le Stade de France, à Saint-Denis, pour assister au match amical entre le Sénégal et le Pérou, samedi 28 mars. À cette occasion, l’équipe sénégalaise a exhibé le trophée de la Coupe d’Afrique des nations devant sa communauté expatriée, malgré l’annulation du titre prononcée par la CAF et les recours annoncés par des avocats marocains. L’objectif affiché est de célébrer, avant tout.

La journée avait des airs de fête bien avant l’ouverture des portes : métros et RER B saturés, files humaines convergeant vers les abords du stade, et des vagues de chants en wolof et en français qui se propageaient d’un trottoir à l’autre. Les étendards vert-jaune-rouge recouvraient les parvis, dessinant une atmosphère qui rappelait pour un instant les rues de Dakar.

La rencontre affichait complet, avec les 80 000 places écoulées. Officiellement, il s’agissait d’une préparation en vue de la prochaine Coupe du monde ; officieusement, beaucoup étaient venus pour voir la Coupe d’Afrique et participer à une mise en scène promise aux supporters d’Île-de-France — et aux nombreux Sénégalais venus d’autres villes européennes. Sur les gradins, supporters et familles chantaient et posaient fièrement avec leurs drapeaux ; certains expliquaient que la cérémonie relevait d’un geste symbolique, indépendamment des décisions des instances footballistiques.

La fête a pris forme plus d’une heure avant le coup d’envoi : artistes et animateurs ont chauffé la foule. Youssou N’Dour a lancé la programmation, vêtu d’un boubou vert, suivi par Jahman X-press dont le flow a galvanisé la tribune sénégalaise. Les supporters péruviens, massés dans des zones du stade, ont assisté à la scène, leurs maillots rouge et blanc noyés dans une mer de vert-jaune-rouge.

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Un tonnerre d’enthousiasme malgré les tensions juridiques

À des centaines de kilomètres, au Maroc, des voix s’élevaient contre la tenue de cette cérémonie. Me Mourad Elajouti, président du Club des avocats au Maroc, a annoncé avoir adressé deux mises en demeure aux exploitants du Stade de France et au groupe GL Events, estimant que ces acteurs s’exposaient à des poursuites en participant à un événement célébrant un titre déclaré nul.

Sur la pelouse, le moment fort est arrivé lorsque les joueurs sénégalais sont apparus sous les acclamations. Kalidou Koulibaly, capitaine, a porté la coupe au centre du terrain avant d’entamer un tour d’honneur, accompagné par ses coéquipiers. L’image des internationaux, trophée brandi, a été saluée par des ovations et des chants qui ont recouvert les consignes officielles.

Malgré l’annulation formelle du sacre par la confédération africaine, l’ambiance au Stade de France est restée festive. Pour les milliers de Sénégalais présents, la cérémonie a été l’occasion d’affirmer leur fierté et de partager un moment collectif de liesse.