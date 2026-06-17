Au Sénégal, la Cour des comptes change de patron dans un contexte de dette sous surveillance

Bassirou Diomaye Faye a nommé Abdoul Madjib Guèye à la tête de la Cour des comptes du Sénégal. Magistrat financier de carrière, en poste dans l’institution depuis 1999, il prend les commandes d’une juridiction stratégique dans un contexte marqué par les révélations sur la dette non déclarée et les attentes fortes en matière de transparence des finances publiques.

Le président sénégalais Bassirou Diomaye Faye a nommé Abdoul Madjib Guèye au poste de Premier président de la Cour des comptes par le décret n°2026-1177 du 16 juin 2026, contresigné par le ministre secrétaire général de la présidence, Oumar Samba Ba, selon un communiqué officiel relayé par l’Agence de presse sénégalaise. Le nouveau Premier président succède à Mamadou Faye, admis à faire valoir ses droits à la retraite.

Conseiller maître de classe exceptionnelle et Grand Officier de l’Ordre du mérite, Abdoul Madjib Guèye est un magistrat financier de carrière, en poste à la Cour des comptes depuis 1999. Il occupait jusqu’à sa nomination la présidence de la Chambre des entreprises publiques, fonction qu’il exerçait depuis 2014, après avoir été secrétaire général de l’institution entre 2006 et 2014, puis conseiller référendaire à partir de 1999.

Son parcours s’est entièrement déroulé au sein de la juridiction financière, où il a conduit ou supervisé plus de cinquante missions d’audit et de contrôle portant sur des organismes publics et des entreprises d’État. Il a participé à l’élaboration des textes fondateurs de la Cour, présidé le comité chargé de la réforme de sa loi organique et piloté son premier plan stratégique. Diplômé de l’École supérieure polytechnique de Dakar et de l’École nationale d’administration et de magistrature, dont il est sorti major de la division économique et financière, il a complété sa formation par des programmes internationaux en audit, en gestion axée sur les résultats et en budgétisation par objectifs.

Le contrôle des finances publiques en toile de fond

La nomination intervient dans un contexte où le contrôle des comptes publics constitue un enjeu central de la vie politique sénégalaise. La gestion des finances de l’État sous l’administration précédente, en particulier les révélations sur la dette non déclarée qui ont conduit à la suspension du programme du FMI, a placé la transparence budgétaire au premier plan des engagements du pouvoir issu de l’élection présidentielle de mars 2024.

La présidence a présenté cette nomination comme relevant de la continuité des réformes institutionnelles en faveur de la transparence et de la consolidation de l’État de droit. Le choix d’un magistrat de carrière, formé au sein même de l’institution, tranche avec la possibilité d’une nomination extérieure et signale une priorité donnée à la compétence technique dans la direction de la juridiction.

La Cour des comptes est chargée du contrôle de la régularité et de la performance de la gestion des deniers publics, et ses rapports contribuent à éclairer le Parlement et l’opinion sur l’utilisation des ressources de l’État.