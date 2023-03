Au moins 16 morts dans un glissement de terrain en Équateur

Un glissement de terrain dans le sud de l’Équateur a coûté la vie à au moins 16 personnes et en a blessé 16 autres, tandis que sept personnes sont encore portées disparues. Le Secrétariat national de gestion des risques a rapporté cette tragédie survenue dans une région qui subit des pluies torrentielles depuis plusieurs semaines.

Plusieurs dizaines de maisons ont été emportées par les coulées de boue dans la nuit de dimanche à lundi, dans le sud de l’Équateur, déjà durement touché la semaine précédente par un tremblement de terre. Les équipes de secours ont été déployées sur les lieux pour mener des opérations de recherche et de sauvetage.

Cette catastrophe naturelle met en évidence les risques encourus par les populations vivant dans des zones géographiques exposées à des phénomènes climatiques extrêmes. Les autorités équatoriennes ont appelé à la prudence et à la vigilance dans les régions du sud où les intempéries sont susceptibles de causer des glissements de terrain et des inondations.

Le gouvernement équatorien a exprimé ses condoléances aux familles des victimes et a promis de fournir toute l’assistance nécessaire aux personnes touchées par cette catastrophe. Les organisations humanitaires sont également mobilisées pour apporter leur aide et leur soutien aux sinistrés. Cette tragédie rappelle l’importance de mettre en place des mesures efficaces de prévention et de réponse pour faire face aux phénomènes climatiques extrêmes et protéger les populations.