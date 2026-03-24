Au Burkina, un progrès significatif dans la transformation digitale en 2025

Le ministère de la Transition digitale, des Postes et des Communications électroniques a tenu, le lundi 23 mars 2026 à Ouagadougou, sa première session ordinaire du Conseil d’administration du secteur ministériel pour dresser le bilan 2025 et préciser les prochaines étapes des grands chantiers numériques annoncés.

Au cours de cette réunion, la ministre Aminata Zerbo a exposé les résultats chiffrés arrêtés au 31 décembre 2025 : plus de 400 localités raccordées pour la première fois aux réseaux de téléphonie et d’internet, l’achèvement de deux datacenters nationaux, l’interconnexion d’environ 100 bâtiments administratifs et la mise en ligne de 146 procédures administratives, avec 68 nouvelles procédures engagées en 2025.

Le rapport présenté au Conseil fait également état d’un taux d’exécution global du plan de travail annuel supérieur à 85 % à la même date. Par ailleurs, la ministre a rappelé l’organisation de la 20e édition de la Semaine du numérique et la signature d’un contrat-plan entre l’État et la Poste, anticipant la création de 20 « maisons du citoyen » destinées à faciliter l’accès aux services numériques, notamment en milieu rural.

Points de réalisation et chantiers à relancer

Sur la couverture territoriale, le ministère indique qu’un projet lancé en 2025 vise la couverture de 750 localités supplémentaires identifiées cette même année. Un second lot de 750 localités figure parmi les projets programmés pour renforcer la présence des réseaux dans les zones dites « blanches ». Les datacenters achevés permettent désormais d’héberger localement des plateformes et des données, selon les autorités, réduisant ainsi la dépendance aux infrastructures externes pour certaines applications étatiques.

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Dans le registre de l’administration électronique, la consolidation du réseau informatique de l’État s’est traduite par l’interconnexion de nouveaux bâtiments et la poursuite du processus de digitalisation des procédures : plus de 270 procédures seraient actuellement en cours de numérisation. Ces avancées ont été présentées comme des leviers pour améliorer l’accès aux services publics à distance.

La ministre a aussi abordé les limites constatées dans la mise en œuvre des activités 2025, en invitant les acteurs impliqués à analyser les insuffisances relevées lors de la session ordinaire. Parmi les dossiers ayant rencontré des difficultés figurent le projet d’identification unique électronique des personnes, dont le processus avait été retardé par un appel d’offres infructueux en 2025.

Sur ce point, Aminata Zerbo a indiqué que le recrutement du prestataire est en cours, ouvrant la voie au lancement du processus d’enrôlement attendu pour 2026. Par ailleurs, le gouvernement prévoit la construction d’un nouveau réseau d’administration pour moderniser l’infrastructure étatique ; les études préliminaires sont en cours en vue du démarrage des travaux dès 2026