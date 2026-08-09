Au Bénin, le CNE veut renforcer l’attractivité des filières scientifiques et technologiques

Réunie du 5 au 7 août 2026 à Cotonou, la troisième session de l’Assemblée consultative du Conseil national de l’éducation (CNE) a appelé à intensifier les efforts en faveur des filières scientifiques et technologiques. Les participants ont identifié plusieurs freins à l’orientation des élèves et formulé des recommandations portant notamment sur les infrastructures, la formation des enseignants et les liens avec le secteur privé.

La session a rassemblé des représentants du gouvernement, des partenaires techniques et financiers, du CNE ainsi que de la société civile. Pendant trois jours, les participants ont examiné les difficultés qui limitent encore l’accès et l’attractivité des disciplines scientifiques et technologiques au Bénin.

Les échanges ont mis en évidence plusieurs obstacles : le déficit d’infrastructures adaptées, l’insuffisance ou l’inadéquation de la formation des enseignants, la faible coopération entre les établissements, les entreprises et les centres de recherche, ainsi que la perception parfois négative de ces filières auprès des élèves et des familles.

À l’issue des travaux en ateliers, les participants ont proposé la création de mécanismes institutionnels de suivi et d’évaluation. Des dispositifs d’incitation en faveur des élèves et des familles ont également été évoqués afin de soutenir l’orientation vers les sciences et les technologies.

Des partenariats avec les entreprises et les centres de recherche

Les recommandations prévoient notamment la mise en place de partenariats durables entre les établissements d’enseignement, les entreprises et les centres de recherche. L’objectif est de rapprocher les formations des besoins du marché du travail et de favoriser une meilleure connaissance des débouchés offerts par les disciplines scientifiques et technologiques.

Les participants ont aussi préconisé l’élaboration de programmes de gouvernance locale dédiés à l’orientation scolaire. Ces dispositifs devraient permettre d’impliquer davantage les acteurs locaux dans l’accompagnement des élèves et dans la promotion des filières concernées.

Le renforcement de la formation initiale et continue des enseignants figure également parmi les priorités retenues. Les travaux recommandent enfin la mise en place de systèmes d’évaluation d’impact afin de mesurer les résultats des actions engagées et d’adapter les politiques éducatives en fonction des données disponibles.

Le CNE promet de suivre l’application des recommandations

Lors de la clôture, le président du CNE, Noël Ahonangnon Gbaguidi, a salué la qualité des discussions et leur caractère direct, tout en soulignant qu’elles s’étaient déroulées dans un climat courtois. Il a estimé que les participants avaient pu examiner l’ensemble des points inscrits à l’ordre du jour et dégager des recommandations jugées pertinentes.

« Je prends l’engagement de veiller à ce qu’elles soient exécutées dans la mesure de mes pouvoirs », a déclaré le président du CNE à propos des recommandations adoptées.

Noël Ahonangnon Gbaguidi a par ailleurs présenté comme principal acquis de la session la prise de conscience collective de l’importance des filières scientifiques et technologiques pour le développement du Bénin. Il a appelé à maintenir et à intensifier les efforts déjà engagés dans ce domaine.