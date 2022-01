Attaques djihadistes au Bénin: les médias invités à faire preuve de professionnalisme dans le traitement de l’information

La Haute autorité de l’audiovisuel et de la communication (Haac) invite la presse nationale et internationale à faire preuve de professionnalisme dans le traitement des informations se rapportant aux attaques djihadistes. Dans son communiqué en date du 14 janvier, le président de la Haac Prosper Moretti rappelle aux journalistes qu’ils doivent exercice leur métier dans le respect des lois en vigueur au Bénin.

Le président de la Haac n’approuve pas la manière dont certains médias couvrent l’actualité sur les attaques terroristes au Bénin depuis quelques semaines. Il s’offusque et appelle au sens de responsabilité et de professionnalisme des hommes de média.

Il m’a été donné de constater, la diffusion sur certains médias internationaux, réseaux sociaux et presse en ligne, des reportages sur les attaques terroristes dans le nord du Bénin. Ces reportages manquent cruellement de professionnalisme sur un sujet aussi sensible que la crise sécuritaire au Sahel et les menaces subséquentes sur les pays du Golfe de Guinée en général et le Bénin en particulier.

Prosper Moretti