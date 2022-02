Attaques djihadistes au Bénin: « Il n’y a pas de revendication », Wilfried Léandre Houngbédji

Les attaques djihadistes se multiplient dans la partie nord du Bénin. Mais impossible pour le moment d’avoir une idée sur ceux qui sont derrière ces agissements terroristes. Selon le Porte-parole du gouvernement, qui s’est prononcé sur le sujet face à la presse ce vendredi, aucun groupe n’a encore revendiqué les attaques enregistrées.

Les attaques terroristes ont déjà fait plus de 10 morts au Bénin, mais on ne sait encore rien de ceux qui sont derrière ces agissements. Selon Wilfried Léandre Houngbédji, ce qui est connu pour le moment c’est que ce sont des individus non identifiés qui mènent des actions terroristes.

Il n’y a pas de revendication, donc aujourd’hui, personne ne dirait précisément qui c’est. Au regard du mode opératoire, on sait très bien que ce sont des individus qui sont pour le moment non identifiés, parce que dans cette zone précisément, il n’y a pas eu de prise pour savoir de qui il relève ; mais on sait très bien que c’est des activités liées au terrorisme. Wilfried Léandre Houngbédji, Porte-parole du gouvernement

Le Secrétaire général adjoint du gouvernement rappelle qu’il y a aussi une présence remarquable de braconniers dans les zones concernées, mais il est convaincu que ces attaques relèvent d’une action djihadiste. « Poser des mines, quoi que artisanales, je suis convaincu que ce n’est pas les braconniers qui les ont posés, quand bien même la zone est infestée aussi de braconniers. C’est précisément parce que l’équipe de APN allait débusquer des braconniers que le premier véhicule a sauté. S’il a sauté sur un engin explosif improvisé ; on a vu le mode opératoire ailleurs, on est assez réaliste pour considérer que c’est une action de terrorisme, de djihadiste », a déclaré Wilfried Léandre Houngbédji.

Au Bénin, la dernière attaque djihadiste en date s’est produite le 8 février 2022, suivie d’une nouvelle explosion de véhicule le jeudi 10 février. Ces deux événements violents ont fait au total 9 morts dont un militaire et 7 gardes forestiers et un instructeur français en contrat avec African Parks Network (APN) et 12 blessés. Le gouvernement a promis accélérer la stratégie de lutte déjà en cours, avec la réceptionne prochaine et la mise à disposition des Forces de défense de nouveaux équipements de pointe.