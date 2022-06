Attaquée par Apoutchou National, Sarah Ami Bamba s’en prend à sa mère Bleu Brigitte

Très remontée contre Apoutchou National, la chanteuse ivoirienne Bamba Ami Sarah s’en prend à Bleu Brigitte sa mère. Elle l’a fait à travers une publication sur la toile.

Ce n’est plus un secret pour personne, le torchon brûle entre le bloggeur ivoirien Stéphane Agbré, connu plus sous le pseudonyme de Apoutchou National et la chanteuse de Couper-Décaler, Bamba Ami Sarah. En effet, n’ayant pas apprécié le comportement de Bleu Brigitte, la mère de Apoutchou National, dans la situation qui l’oppose au bloggeur, l’épouse de Souleymane Kamagaté a interpellé cette dernière, à travers une publication. « Je m’adresse à Mme Bleu Brigitte. Vous êtes une femme, je suis une femme. Vous êtes une mère, je suis une mère », a écrit Bamba Ami Sarah.

Elle a poursuivi en crachant ses vérités à la comédienne. « Je vois vos posts quand vous êtes acculée, quand vous êtes rabaissée, quand on vous jette à la vindicte populaire, ça vous touche et ça vous blesse. Mais quand Apoutchou se permet à chaque fois de vouloir me rabaisser, de rigoler d’une maman que je suis, je ne vous vois pas en train de parler. Peut être à la limite, ça vous plaît, je ne sais pas », a laissé entendre la chanteuse de Couper-Décaler.

Pour rappel, cette situation de désaccord entre les deux célébrités est partie d’une publication de Apoutchou sur Facebook, dans laquelle il a attaqué le talent artistique de Bamba Ami Sarah.