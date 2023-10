Attaque du Hamas : Emmanuel Macron en visite en Israël ce mardi

- Publicité-

Emmanuel Macron se rendra mardi 24 octobre en Israël pour y rencontrer notamment le Premier ministre israélien, Benyamin Netanyahou, annonce dimanche soir l’Élysée.

Le président français Emmanuel Macron se rendra mardi à Tel-Aviv pour y rencontrer le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu, a annoncé dimanche l’Elysée. Le chef du gouvernement israélien avait indiqué, peu avant sur X (ex-Twitter), la prochaine visite du président français et du Premier ministre néerlandais Mark Rutte.

Prime Minister Netanyahu thanked the leaders for their support of Israel's right to defend itself against Hamas's brutal terrorism.



French President Macron and Dutch Prime Minister Rutte will arrive tomorrow and Tuesday and will meet with Prime Minister Netanyahu.