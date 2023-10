Attaque du Hamas contre l’Israel: l’Allemagne met en cause l’Iran

Le chancelier allemand, Olaf Scholz, a déclaré jeudi devant les députés allemands que le Hamas n’aurait pas été en mesure de lancer ses récentes attaques contre Israël sans le soutien de l’Iran au cours des dernières années. Toutefois, il a noté qu’aucune preuve irréfutable de la participation de l’Iran à ces attaques n’était disponible à ce stade.

Le Chancelier allemand Olaf Scholz a évoqué ce jeudi, le soutien de l’Iran au Hamas. Il a qualifié l’attaque du Hamas d’« attaque lâche », tout en soulignant que le soutien iranien a renforcé la capacité du Hamas à mener des attaques sans précédent sur le territoire israélien.

Cette déclaration d’Olaf Scholz met en lumière les inquiétudes internationales concernant le rôle de l’Iran dans la fourniture de soutien politique, financier, et peut-être même militaire aux groupes armés palestiniens, y compris le Hamas. L’Iran a longtemps été un allié déclaré du Hamas et d’autres groupes militants palestiniens.

- Publicité-

La déclaration d’Olaf Scholz intervient alors que les dirigeants mondiaux continuent de chercher des moyens de résoudre les conflits au Moyen-Orient et de promouvoir la stabilité dans la région.

L’Iran appelle les « pays musulmans » à « se coordonner » face à Israël

« Aujourd’hui, tous les pays musulmans et arabes et tous les peuples libres de la terre doivent se rassembler et se coordonner afin de stopper les crimes du régime sioniste contre la nation palestinienne opprimée », a déclaré le président iranien Ebrahim Raïssi au cours d’un appel téléphonique à son homologue syrien Bachar al-Assad tard mercredi, selon le communiqué publié jeudi.