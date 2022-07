Attaque des locaux de la MONUSCO, les dégâts « s’élèvent à plusieurs centaines de milliers de dollars »

De nombreux manifestants ont pris d’assaut lundi, les locaux de la Mission de l’Organisation des Nations unies pour la stabilisation en République démocratique du Congo (MONUSCO) et ont pillés des matériels. Les dégâts s’élèvent à plusieurs centaines de milliers de dollars, selon l’ONU.

Deux sites de la MONUSCO situés dans l’Est de la RDC, ont été attaqués par des manifestants lundi 25 juillet 2022. Il s’agit du siège local de la MONUSCO ainsi que sa base logistique. Les protestataires qui ont réussi à pénétrer à l’intérieur des locaux, ont pillé les lieux, emportant du mobilier, des équipements, des objets de valeur.

« Ces forces de sécurité devraient travailler ensemble et peut-être changer leur stratégie. Comme ça, peut-être que la situation s’améliorera et cette guerre prendra fin dans notre pays », dit un des manifestants, cité par RFI. « Pendant plus de 20 ans, ces forces sont restées dans notre pays, mais leurs actions n’ont donné aucun résultat. Nous voulons que les Nations Unies retirent leurs forces du Congo parce que leur présence n’a rien donné », ajoute un autre manifestant.

La MONUSCO dit être particulièrement préoccupée par cet incident grave et totalement déplorable. « Nous sommes en train de faire l’inventaire des dégâts qui s’élèvent à plusieurs centaines de milliers de dollars, déplore Khassim Diagne, chef adjoint de la mission onusienne. Nous sommes extrêmement préoccupés par ce très grave incident qui d’ailleurs intervient au lendemain de propos hostiles et menaces émis de la part d’individus à l’encontre des Nations unies demandant à ce que l’on quitte la RDC ».

Le gouvernement congolais a condamné « fermement toute forme d’attaque contre le personnel et les installations de l’ONU ». Le porte-parole du gouvernement, Patrick Muyaya, a promis que les responsables seraient « poursuivis et sévèrement sanctionnés ».

Quelques jours plutôt, le président du Sénat congolais Modeste Bahati avait demandé, lors d’un meeting, à la Monusco de «plier bagages» après 22 ans d’une présence qui n’a pu imposer la paix dans la partie orientale de la RDC, déstabilisée depuis près de trois décennies.