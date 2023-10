Attaque à Gaza: Israël s’en prend à l’ONU et la Chine

Israël a vivement critiqué les Nations Unies et la Chine pour leurs prises de position concernant les récentes attaques israéliennes dans la Bande de Gaza. Des divergences d’opinion sur les opérations militaires et les conséquences humanitaires ont suscité des tensions internationales.

Le ministre de l’Énergie d’Israël, Israel Katz, a critiqué les Nations Unies pour leur opposition à l’annonce de l’armée israélienne d’évacuer les habitants du nord de Gaza vers le sud pour des raisons opérationnelles. Les Nations Unies ont exprimé des préoccupations quant aux conséquences humanitaires dévastatrices de cette évacuation. Israël a réagi en déclarant qu’ils ne fourniraient pas d’eau ni d’électricité à ceux qui ne partiraient pas.

Le porte-parole du secrétaire général des Nations Unies, Stéphane Dujarric, a rappelé que de nombreuses personnes vivaient dans le nord de la Bande de Gaza et a appelé à l’annulation de tout ordre d’évacuation pour éviter une situation catastrophique.

Israël a également critiqué la Chine pour ses déclarations concernant les événements dans le sud d’Israël. Le ministère israélien des Affaires étrangères a exprimé sa déception quant au manque de condamnation du Hamas dans les déclarations chinoises et au manque de reconnaissance du droit d’Israël à se défendre.

Les critiques publiques d’Israël envers les Nations Unies et la Chine illustrent l’ampleur des divergences d’opinion concernant les opérations militaires en cours dans la région. Les préoccupations humanitaires et les droits de l’homme restent au centre des débats. La situation au Moyen-Orient reste tendue, et la communauté internationale continue d’appeler à la retenue et à des efforts diplomatiques pour parvenir à une solution pacifique.