Atlético: Diego Simeone encense Lookman malgré la défaite face au Real

Buteur face au Real Madrid mais battu avec l’Atlético de Madrid (3-2), Ademola Lookman a marqué des points. En zone mixte, son entraîneur Diego Simeone a salué sa progression, tout en pointant encore des axes d’amélioration.

Malgré la défaite dans le derby madrilène, Diego Simeone n’a pas manqué de saluer la prestation d’Ademola Lookman. L’attaquant des Super Eagles s’est illustré lors du revers de l’Atlético de Madrid face au Real Madrid (3-2), dimanche en Liga. Dans un derby intense, ce sont les Merengues qui ont eu le dernier mot, portés notamment par un doublé de Vinícius Júnior. Pourtant, ce sont bien les Colchoneros qui avaient ouvert le score grâce à Ademola Lookman, buteur à la 33e minute, avant de subir la réaction adverse.

En conférence de presse, Diego Simeone s’est montré élogieux à l’égard de l’international nigérian, mettant en avant son engagement et sa progression : « Lookman progresse, il travaille très dur. Le problème, c’est qu’il joue à différents postes offensifs, et nous avons besoin qu’il continue à le faire. » Le technicien argentin a toutefois insisté sur un axe d’amélioration, notamment dans le repli défensif : « Nous l’aidons également à progresser en défense afin qu’il puisse renforcer la défense de notre équipe. Il en est déjà capable car c’est un jeune joueur avec un grand cœur et une forte envie d’apprendre et de s’améliorer. »

Remplacé à l’heure de jeu dans un triple changement impliquant notamment Antoine Griezmann, l’ancien joueur de l’Atalanta continue néanmoins de convaincre sous ses nouvelles couleurs. Simeone a d’ailleurs conclu : « C’est fantastique, et j’espère qu’il continuera à apporter des moments importants comme celui d’aujourd’hui. » Avec déjà neuf contributions décisives (cinq buts, quatre passes) en quatorze matchs toutes compétitions confondues, Ademola Lookman s’impose progressivement comme une pièce essentielle du dispositif madrilène.

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