Atletico 4-2 Real Madrid: « Personne ne méritait de perdre », Ancelotti

En conférence de presse d’après-match, ce jeudi soir, l’entraîneur du Real Madrid Carlo Ancelotti, a analysé la défaite de son équipe contre l’Atletico Madrid (4-2, AP) en huitièmes de finale de la Coupe du Roi.

Tenant du titre, le Real Madrid n’ira pas plus loin que les huitièmes de finale de la Coupe du Roi cette saison. Opposés à l’Atletico, au Civitas Metropolitano, les Merengue se sont inclinés sur le score de 4-2, après une séance de prolongation animée. Antoine Griezmann a notamment inscrit le but décisif en première période des prolongations. Après la rencontre, l’entraîneur du Real, Carlo Ancelotti s’est présenté face à la presse.

« Ce n’est pas simple d’analyser ce match. On a bien joué et on a été dans le match jusqu’au bout. On s’est battu, on est revenu deux fois au score, on tape deux fois les montants, un but refusé… Le match, on l’a perdu quand on a pris des risques sur une action qui n’étaient pas nécessaire. On a perdu deux ballons et ils ont sanctionné. On a fait un bon match, on ne pouvait pas mieux faire.« , a expliqué le technicien italien, relayé par France Football.

Il ajoute: « Je ne sais pas si elle est juste. L’Atletico, comme nous, a fait un effort terrible. Personne ne méritait de perdre mais c’est nous qui perdons ce match. On doit l’accepter et avancer. On a tout donné. Je n’ai rien à reprocher aux joueurs.« . Le Real Madrid doit rapidement se remettre de cette élimination et se concentrer son retour en Liga ce weekend. Les hommes de Carlo Ancelotti accueilleront Almeria, dimanche, dans le cadre de la 21e journée du championnat espagnol.