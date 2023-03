Athlétisme: les personnes transgenres bannies des compétitions féminines

Les personnes transgenres sont bannies des compétitions féminines d’athlétisme « à compter du 31 mars », a annoncé ce jeudi 23 mars le président de World Athletics, la fédération internationale.

Ce jeudi 23 mars, le Conseil de World athletics, l’instance suprême du sport olympique roi, a pris un certain nombre de décisions importantes concernant la participation future des fédérations membres russe et biélorusse à l’athlétisme et les règles d’éligibilité des athlètes transgenres ou présentant des différences de développement sexuel. « Le conseil (de World Athletics) a décidé d’exclure des compétitions féminines internationales les athlètes transgenres hommes et femmes qui ont connu une puberté masculine », a expliqué Sebastian Coe, Président de l’Association internationale des fédérations d’athlétisme.

Les athlètes Russes vont rester « exclus » des compétitions

Les athlètes Russes et Bélarusses resteront « exclus » des compétitions internationales d’athlétisme dans un « futur proche » en raison de l’invasion russe en Ukraine, a également indiqué jeudi 23 mars le président de World Athletics Sebastian Coe, à un an et demi des Jeux olympiques de Paris. Sur un autre volet, le Conseil de la fédération internationale a décidé de réintégrer la Fédération russe d’athlétisme, qui était suspendue suite à un vaste scandale de dopage depuis plus de sept ans.

Ce qui ne change rien concernant la participation immédiate des athlètes russes à des compétitions. La position du sport olympique numéro 1 était particulièrement attendue, alors que le débat enfle sur la réintégration des athlètes russes et bélarusses dans le sport mondial.