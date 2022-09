Astuces : voici pourquoi et comment désinfecter vos smartphones

L’on ne peut plus se passer de son téléphone de nos jours. Cependant, l’on ne pense jamais à le nettoyer régulièrement. Or il est rempli de bactéries. Voici une méthode rapide et efficace pour les éliminer de votre smartphone.

Une notification, un message, ou un appel et bim, l’on se scotche à son téléphone pendant un long moment, pour ne pas dire de longues heures. Vous ne vous en doutez peut-être pas, mais durant toute cette période pendant laquelle vous manipulez votre téléphone, des dizaines de milliers de bactéries y circulent. A en croire une enquête britannique, dévoilée Ouest-France, les téléphones portables étaient sept fois plus sales qu’une cuvette de toilettes et même, dix-sept fois plus, lorsqu’ils sont équipés d’un étui en cuir.

Pour alors éviter d’en arriver là, il est donc nécessaire de penser à nettoyer voire à désinfecter régulièrement votre téléphone portable. Voici, donc une méthode efficace afin d’y parvenir. Pour ce faire, vous n’aurez qu’à respecter les étapes suivantes :

Avant de procéder au nettoyage de votre téléphone, éteignez-le, retirez l’étui de protection et débranchez tous les câbles ou accessoires connectés.

Munissez-vous d’un chiffon doux en microfibre, de préférence, non-pelucheux. N’hésitez pas à opter pour un chiffon de nettoyage pour lunettes ou objectifs d’appareils photo.

Essuyez ensuite et de manière délicate la surface extérieure de votre téléphone.

Humidifiez le bout de votre chiffon avec un désinfectant à base d’alcool éthylique ou éthanol.

Frottez délicatement l’avant et l’arrière de votre téléphone en évitant tout mouvement brusque.

Pour finir, laissez votre smartphone sécher et pensez à vous laver les mains.