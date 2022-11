Astuces : voici 02 manières de recycler vos vieilles serviettes

Il y a mille et une façons de réutiliser les serviettes de toilette usagées ou anciennes. Leur recyclage est super facile. Découvrez-en trois façons dans cet article.

Comme on le dit souvent, « Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme ». Eh bien, cette règle s’applique également aux serviettes de bain. Voici pour vous trois idées pour redonner une nouvelle vie à vos serviettes usagées.

Transformez les vieilles serviettes en gants de cuisine

Vous pouvez transformer vos serviettes en gants de cuisine. De quelle manière ? C’est très simple, il suffit de prendre un vieux gant et de s’en servir comme gabarit pour pouvoir le dessiner sur un morceau de carton. Ensuite, couvrez-le avec la serviette, qui doit être épaisse, et coupez deux morceaux que vous pouvez coudre. Dans le cas où vous ne vous y connaissez pas trop en couture, vous pouvez couper la veille serviette en morceaux carrés que vous pouvez plier par la suite en deux et l’utiliser comme protection pour retirer les plateaux du four.

Transformez les en serpillère

Rien de compliqué vous allez voir ! Voici comment procéder : Découpez dans une serviette de bain un morceau d’environ 27 cm de longueur et 12 cm de largeur. Coupez deux petits morceaux de 7 cm de longueur et 12 cm de largeur. Épinglez-les sur chaque côté du grand morceau qui servira de serpillère. Cousez-les de façon à ne laisser qu’une poche où introduire la base du balai

Transformez les en gants de douche

Une autre idée pour donner une seconde vie à vos vieilles serviettes est de les transformer en gant pour exfolier la peau sous la douche. Afin de confectionner votre gant, vous devez répéter le même geste que pour le gant de cuisine, vous n’avez donc qu’à découper deux morceaux de serviette (si possible rugueux pour mieux exfolier la peau) et les coudre pour obtenir votre gant.