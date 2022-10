Astuces : testez ce piège à souris fait maison

Votre cœur a bien failli s’arrêter un jour. Et pour cause, une souris est passée entre vos jambes dans la cuisine ou dans votre chambre. Même si avec le recul ces petites bêtes paraissent mignonnes, il est nécessaire de les chasser pour éviter qu’elles endommagent les fils électriques par exemple.

La présence des souris constitue une véritable nuisance pour vous et vos proches. Elles causent de multiples dégâts, dégradent tout ce qu’il touche sur leur passage. Pire encore, ils représentent un danger permanent pour la santé des individus. Vos aliments sont attaqués et il y’a des odeurs insupportables du fait des crottes qu’ils font et laissent partout. Pour se débarrasser rapidement et efficacement de ces invités encombrants, il suffit de ruser en élaborant un piège bien pensé.

Ingrédients :

Une bouteille en plastique

Du papier carton

Des ciseaux

Du ruban adhésif

Préparation :

Coupez le haut de la bouteille et insérez-le avec l’entonnoir vers le bas. Cela devrait former un couvercle avec un trou. Sécurisez le tout avec du ruban adhésif. Dans le carton, découpez la base du piège, c’est-à-dire un petit carré. Collez-y le fond de la bouteille et placez une petite quantité de céréales en son centre. A partir de là, le rongeur sera attiré par l’odeur appétissante et se glissera facilement dans le trou, mais ne pourra plus en sortir. Le voilà parfaitement piégé !