Astuces : recette d’ail et de piment en poudre pour se débarrasser des cafards de jardin

Les cafards n‘envahissent pas seulement les maisons, mais ils peuvent également être présents dans nos jardins. Bien que moins nuisibles, ces derniers peuvent être gênants. Il urge donc de se débarrasser de ces insectes.

La présence des cafards dans le jardin contribue énormément à la décomposition des matières organiques et à la fertilité du sol. Pourtant, lorsqu’ils se multiplient à outrance, ces petits insectes au corps ovale peuvent devenir très rapidement invasifs. En plus de nuire à l’écosystème de votre espace vert, cela peut entraîner des maladies parasitaires et porter atteinte à la santé humaine. Il est donc important de limiter leur prolifération pour se préserver des éventuels risques. Mais comment se débarrasser des blattes sans mettre en danger les autres insectes indispensables à la vie de votre jardin ? Découvrez ici une recette de grand-mère à base d’ail et de piment en poudre.

Ingrédients :

2 cuillères à soupe de piment en poudre

2 gousses d’ail en poudre.

Préparation et mode d’emploi :

Mélanger les deux ingrédients ;

Saupoudrer cette poudre anti-cafard sur les lieux de passage des cafards de jardin.

Des recherches menées par la Cebu Doctors University ont prouvé que ces deux composants peuvent être toxiques pour les cafards. Vous pouvez donc les utiliser pour éradiquer ces insectes naturellement.

