Astuces : Parfumez votre maison avec 03 feuilles de laurier

En période de fraîcheur, les maisons sont souvent fermées. Et en absence d’aération, l’intérieur dégage une odeur qui n’est pas toujours plaisante. Pour désodoriser et parfumer la maison, plusieurs astuces s’offrent à vous. A l’instar des désodorisants naturels, les feuilles de laurier sont très prisées pour diffuser une agréable senteur. Découvrez comment parfumer votre maison avec des feuilles de laurier.

L’une des façons les plus pratiques et les plus rapides pour diffuser une agréable odeur dans la maison sans utiliser de produits chimiques, c’est de brûler quelques feuilles de laurier. Pour cela, il suffit de placer 3 feuilles de laurier dans un récipient en argile puis de les brûler. Dès lors, la fumée va se répandre dans toute la maison pour la parfumer. Il convient de préciser qu’il ne faut pas brûler plus de 3 feuilles de laurier, à la fois.

Autre vertu des feuilles de laurier

En plus d’exhaler une bonne odeur dans la maison et d’assainir l’air ambiant, la combustion des feuilles de laurier permet de soulager l’anxiété, grâce à l’inhalation du linalol contenu dans la fumée. Ce composé est également présent dans la menthe et la lavande.

Par ailleurs, il faut noter que vous pouvez conserver les feuilles séchées pendant un an, dans un pot hermétique et à l’abri de la lumière et de l’air.