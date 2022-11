Astuces : nouvelle recette pour éliminer les cafards, mouches et moustiques de votre maison

Les insectes peuvent envahir votre maison à n’importe quel moment de l’année. Elles deviennent même parfois pénibles et difficiles à chasser. Pour s’en débarrasser, l’on fait recours aux produits vendus dans le commerce. Or ces derniers sont nombreux à contenir des produits chimiques, mauvais pour notre santé et l’environnement.

Pour venir à bout avec les insectes, il existe des insecticides, les fumigations, qui sont assez coûteuses et leurs résultats ne sont pas efficaces et permanents, sans compter les polluants toxiques qui les accompagnent. Heureusement pour vous, il existe un remède naturel fait maison, avec lequel vous pouvez éliminer les mouches, les moustiques, les cafards et autres types de parasites en quelques heures et de façon permanente.

Pour réaliser cette recette il vous faudra les ingrédients suivants :

Ingrédients :

½ tasse de vinaigre

½ tasse d’huile d’olive (ou autre huile végétale)

½ tasse de shampoing

Préparation et utilisation :

Mélangez tous les ingrédients.

Ensuite, versez le mélange dans un atomiseur et agitez bien.

Pulvérisez sur différentes surfaces autour de votre maison et bientôt les mouches, les cafards et les moustiques disparaîtront à jamais de l’environnement.

Par ailleurs, pour une efficacité optimale, il est recommandé de vaporiser le mélange toutes les trois semaines.