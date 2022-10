Astuces: nouvelle méthode pour finir avec les rats et les souris à la maison

Tout le monde sait qu’il n’est pas facile d’éliminer des rats. Et pour cause, ils appartiennent à une des espèces les plus intelligentes du règne animal. Toujours chassés par l’Homme et une multitude de prédateurs, ils ont appris à s’adapter et à se méfier de tout ce qui ce qui paraît trop beau pour être vrai.

Vous en avez marre de voir surgir de temps à autre une souris ou un rat chez vous ? Etes-vous à la recherche du meilleur répulsif contre les souris et les rats ? Essayez cette nouvelle méthode de grand-mère.

Ingrédient

Des gants non réutilisables

Une boîte vide

De la farine

Du sucre,

De L’eau,

Du sel et

Un détergent.

Procédure

Mettez la farine et le sucre dans un moule vide puis mélangez bien avec vos gants.

Ajouter un peu d’eau puis faire une pâte épaisse à partir de ce mélange.

A ce mélange, ajoutez 2 à 3 cuillères et du détergent puis remuez bien et vous aurez fini de faire une mort-aux-rats maison.

Versez le mélange qui servira d’appât dans des petites assiettes puis positionnez-les aux bons endroits où se trouvent les rats.

Les rats mourront peu de temps après avoir mangé ce mélange.

Pourquoi cette préparation tue les rats et les souris ?

Elle est efficace parce que le sel est dangereux pour les rongeurs. Les détergents contiennent également des produits chimiques dangereux qui tuent les rats.

Par ailleurs, cette solution s’adresse aux personnes qui souhaitent chasser rats et souris de chez eux tout en les tuant.