Astuces : ne jetez plus les pelures de pommes pour ces 02 raisons

La pomme est l’un des fruits les plus consommés au monde. Cependant, tout le monde ne profite pas pleinement de ses propriétés. Ceux qui choisissent de la manger pelée perdent certains de ses grands bienfaits puisque c’est dans la peau que se concentre la bonne quantité de nutriments. Si malgré tout, vous choisissez de la consommer sans la peau, au moins ne la jetez pas. Voici deux façons ingénieuses de réutiliser les épluchures de pommes.

En effet, la pomme est l’un des fruits qui utilise le plus de pesticides se répandant surtout sur la pelure. Alternativement, vous pouvez bien les laver avec de l’eau et du bicarbonate selon la recommandation d’une étude récente de l’Université du Massachusetts. Cette dernière explique que le bicarbonate de sodium est capable d’éliminer la plupart des résidus de pesticides des pommes et des fruits. Il est donc conseillé de ne réutiliser les pelures de pomme que si vous êtes sûr de l’origine ou si elles sont bio.

Cuisinez des chips sucrées avec les pelures de pommes

Après avoir épluché plusieurs pommes pour préparer un dessert ou un jus, récupérez la peau afin de préparer des chips sucrées. Il suffit de mélanger les pelures avec du sucre en poudre et de la cannelle. Posez-les ensuite, sur une plaque recouverte de papier sulfurisé avant de les enfourner à 150 degrés. Après une quarantaine de minutes, sortez vos chips dorées et croustillantes du four et dégustez-les en famille.

Préparez une tisane avec des pelures de pommes

Au lieu de vous en procurer dans les grandes surfaces, préparez vous-même votre tisane. Avant de débuter, faites sécher les pelures de pommes avant de les étaler sur un torchon sec et propre. Vous pouvez patienter une semaine, au cas où vous êtes pressé, enfournez-les pendant 40 minutes entre 50°et 80°, en laissant la porte du four entrouverte afin d’évacuer l’humidité. Afin de préparer votre infusion, versez de l’eau chaude directement sur les peaux. Pour améliorer le goût, il est possible de saupoudrer les pelures de cannelle ou de vanille avant le séchage ou d’ajouter un peu de verveine dans votre tisane.

