Astuces : la technique pour se débarrasser des vers de terre de votre maison

La saison des pluies est un moment favorable pour l’apparition des vers de terre. Or ces derniers peuvent devenir gênant. Il urge donc de se débarrasser d’eux. Découvrez ici comment s’y prendre.

Pour bon nombre de personnes, se débarrasser des vers sous la douche est de les jeter dans des égouts avec de l’eau. Or cela ne suffit pas. Et pour cause, ils peuvent simplement retourner à la salle de bain par les interstices. Par conséquent, il est conseillé d’utiliser un liquide spécial qui peut tuer les vers.

Si vous utilisez un liquide de nettoyage chimique, versez-le simplement entre les sols carrelés ouverts. Vous pouvez également verser le liquide directement sur le corps du ver lorsque vous le trouvez.

Si vous n’aimez pas les nettoyants à base de produits chimiques, un mélange d’ingrédients naturels que vous pouvez mélanger vous-même peut être une solution alternative.

Pour se débarrasser des vers dans la salle de bain avec des ingrédients naturels, utilisez les méthodes suivantes :

Préparez un mélange de solution saline avec un rapport de 500 grammes de sel 5 litres d’eau savonneuse

Agitez le mélange jusqu’à ce qu’il soit combiné

Une fois que tout est mélangé uniformément, versez l’eau sur les murs et le sol de la salle de bain.

Après cela, brossez uniformément la salle de bain, puis rincez à nouveau à l’eau claire.

Les vers sont assurés de ne pas revenir dans la maison si cette méthode est pratiquée régulièrement. Ce mélange lui-même est également efficace pour attirer les vers hors de leur cachette et pour mourir immédiatement s’ils sont toujours dans le canal.

Par ailleurs, il a été démontré que le nettoyage régulier de la salle de bain avec de l’acide carbolique ou un détergent aide à éradiquer la croissance des vers dans la salle de bain.

