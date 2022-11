Astuces: la technique pour faire briller vos douches

Malgré tout l’entretien qu’on porte à la salle de bain, elle garde toujours des traces de calcaires et de résidus de savons. Ces derniers sont souvent difficiles à retirer. Découvrez une technique à adopté désormais dans cet article.

Les salles de bains sont des zones propices aux traces de calcaires et aux résidus de savons, qui sont pour la plupart du temps, difficiles à gérer. Pour alors palier à ce désagrément, nous vous invitons à utiliser ce produit moins conventionnel.

En effet, la tablette pour lave-vaisselle pourrait vous aider à facilement éliminer les résidus, et même moisissure, qui ont tendance à se former dans certaines zones de la cabine de douche.

Cependant, avant de commencer à utiliser la tablette, veillez à porter des gants en caoutchouc, car ce produit renferme des substances actives qui peuvent irriter la peau. Munissez-vous d’une éponge dont vous allez inciser le centre pour y introduire la tablette.

Imprégnez l’éponge d’eau chaude puis utilisez-la pour frotter les surfaces de votre cabine de douche sujette aux saletés, comme le carrelage et le pommeau de douche sans oublier la surface vitrée exposée aux résidus de savon et aux traces de calcaire. En utilisant l’éponge, la tablette pour lave-vaisselle se dissout progressivement pendant qu’elle traite en profondeur les taches tenaces. La tablette est non seulement utile pour redonner de la brillance à la douche, mais peut également être utilisée sur diverses surfaces comme les sanitaires.