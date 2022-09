Astuces : la technique pour éliminer les résidus tenaces de vos bouteilles en verre

Après l’achat d’une bouteille ou une gourde en verre réutilisable, l’on pense la recycler. Cependant, les choses ne se passent pas toujours comme on l’aurait souhaité. On se retrouve parfois avec des taches et des résidus qui collent au fond et qu’on n’arrive pas à éliminer. Grâce à cette astuce, on peut enfin profiter de nos belles bouteilles en verre sans pour autant s’inquiéter de leur sort.

En effet, le vinaigre blanc est un excellent nettoyant et désinfectant pour éliminer les bactéries, grâce à ses propriétés antimicrobiennes. Il permet également d’éliminer les mauvaises odeurs. Mais pour l’utiliser pour nettoyer les bouteilles en verre, il faut l’associer au gros sel, qui est un exfoliant de taille. Cette propriété lui permet de détartrer et d’éliminer les taches coriaces.

Avant de commencer, lavez la bouteille en la mettant sous l’eau courante pour éliminer les restes de boisson qu’elle contenait.

À l’intérieur de votre bouteille, mettez ¼ tasse de gros sel et du vinaigre blanc (environ 200ml).

Fermez et agitez énergiquement pendant 2 à 3 minutes pour que le sel puisse se frotter contre les parois.

Rajoutez de l’eau tiède jusqu’à ce que la bouteille se remplit et laissez agir le mélange pendant 1 à 2 heures.

Rincez à l’eau chaude et laissez sécher à l’air.