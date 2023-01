Astuces: la pâte dentifrice pour bannir les cafards de chez vous

Vous ne pouvez pas l’imaginer, mais cette pâte qui prend soin des dents, peut aussi vous aider à chasser définitivement les cafards de chez vous. Découvrez dans cet article comment s’y prendre.

Les cafards sont parmi les insectes domestiques les plus difficiles à combattre. Si vous avez déjà tout essayé sans grand résultat, sachez que le dentifrice est l’ingrédient le plus efficace pour vous en débarrasser définitivement.

En effet, certains types de dentifrice contiennent du borax, un agent puissant pour blanchir la dentition. C’est d’ailleurs la raison pour laquelle, il est conseillé de cracher la mousse de dentifrice quand on se brosse, car elle pourrait être néfaste pour la santé. Mais il est également réputé comme étant le meilleur répulsif contre les cafards, puisque sa composition est similaire à celle de l’acide borique. Ce dernier est un pesticide populaire qui combat efficacement ces nuisibles.

Ce dentifrice est donc tout à fait capable de tuer les cafards. Cependant, pour y arriver, il faudrait que ces insectes s’en approchent et en mangent. Mais ils n’y seront pas attirés : la pâte doit ainsi se mêler à des appâts plus attractifs comme des aliments. Il faut ainsi étaler le dentifrice autour de la nourriture à laquelle les cafards ne peuvent pas résister. Essayer d’en éparpiller dans les zones où ils apparaissent le plus souvent.

Par ailleurs, certains bains de bouche comme la Listerine peuvent en venir à bout. Leur composition est faite d’huiles essentielles, dont l’eucalyptol qui dégage une odeur forte apte à asphyxier les cafards. Mélangez un peu de rince-bouche avec du savon à vaisselle et de l’eau. Versez la solution dans un vaporisateur et aspergez-en dans différentes zones de la maison.