Astuces : éloignez les pigeons de vos bacons et toits avec ces 05 méthodes

Les pigeons adorent s’installer sur les toits, qui sont des espaces parfaits pour faire leur nid et pour surveiller ce qui se passe autour d’eux. Malheureusement, leurs fientes abîment votre toiture et les oiseaux peuvent laisser des traces d’usure sur vos tuiles. Si vous avez alors marre de passer derrière eux et de perdre du temps à nettoyer toute cette saleté, sachez qu’il existe de nombreuses façons pour protéger vos espaces et empêcher les pigeons de nuire. En voici quelques-unes à tester absolument.

Pour faire leur nid, les pigeons aiment se nicher entre les tuiles. Si vous êtes fatigués de les chasser chaque fois, mais aussi de chaque fois faire le nettoyage, essayez ces cinq méthodes.

Pointes en plastique

De manière générale, les pigeons ne supportent pas les surfaces inclinées ou instables. Aussi, pour les empêcher de se percher aisément sur les rebords des fenêtres, sur le balcon ou même sur le toit, n’hésitez pas à y installer des pointes en plastique ou des pics à brochettes que vous trouverez dans les quincailleries. Ainsi, l’atterrissage ne sera plus du tout confortable et ces indésirables ne seront plus tentés d’y revenir.

Faux oiseaux

Les pigeons ont peur des autres oiseaux, qui restent leurs ennemis naturels, à l’instar des corbeaux, des aigles, des faucons et des hiboux. Aussi, une simple petite ruse peut les berner et les effrayer : il vous suffit d’investir sur de faux rapaces en plastique et de les exposer sur la fenêtre ou le balcon. Ils n’y verront que du feu ! Si vous décorez ces espaces avec ces oiseaux de proie, vous pouvez être sûr que les pigeons ne s’approcheront plus de chez vous. Cependant, il faut déplacer occasionnellement ces imitations d’oiseaux et les fixer à une ligne pour les mettre en mouvement. En règle générale, les pigeons ont très peur des objets qui bougent, comme les moulins à vent notamment. Une simple serviette accrochée à la fenêtre peut même les faire fuir !

Filet anti-pigeons

Si vous avez une très grande zone où les pigeons se regroupent souvent, l’installation d’un filet anti-oiseaux peut également être une solution efficace. Evidemment, s’ils ont l’habitude de venir se poser dans votre jardin, faites bien en sorte de ne jamais les nourrir, sinon ils ne vous lâcheront plus. D’ailleurs, il faut savoir que ces oiseaux ont une très bonne mémoire et s’ils rôdent continuellement autour de votre gazon, c’est qu’ils y trouvent probablement des graines à chaque atterrissage ! Dès lors, pour que votre jardin ne soit plus un environnement accueillant, pensez à instaurer ce système de filets un peu partout sur vos cultures et vos arbres.

Gel contre les pigeons

A l’instar du spray répulsif dont l’odeur les rebute, les pigeons ne supportent pas non plus la texture du gel capillaire ordinaire. Il s’avère très efficace pour les déloger. Il vous suffit de le frotter sur les appuis des fenêtres ou sur une balustrade de balcon. La surface deviendra aussitôt collante et le pigeon s’y sentira piégé. L’inconvénient de cette méthode, c’est qu’elle capture également la poussière, les plumes et autres impuretés qui adhèrent au gel. Il faut donc s’assurer d’essuyer régulièrement l’ancienne couche et d’en appliquer une nouvelle. Si vous n’avez pas de gel sous la main, la vaseline fera le même effet.

Accrochez un CD dans le balcon

Misez sur les objets qui réfléchissent la lumière ! Un moyen rapide et peu coûteux de lutter contre ces oiseaux consiste à accrocher un CD ordinaire dans le rebord de la fenêtre ou du côté du balcon. Si vous avez encore de vieux compacts disques, c’est le moment de les recycler ! Les objets brillants qui bougent repoussent parfaitement les pigeons, si bien qu’ils ne voudront même plus s’approcher de votre fenêtre. Evidemment, s’ils ne finissent pas comprendre que ce disque ne leur fait aucun mal, ils pourront l’ignorer. Alors, pensez bien à le changer d’endroit ou alternez avec des bandes de papier d’aluminium de différentes longueurs. C’est aussi une très bonne façon de leur faire peur ! Il existe encore des boîtiers spéciaux très efficaces qui émettent des ultrasons dérangeants, uniquement audibles par les oiseaux. Vous les trouverez dans les magasins de bricolage ou de jardinage.