Astuces: éloignez les moustiques de vos maisons grâce à cette feuille

Les moustiques sont le cauchemar de nos nuits. Pour les éloigner naturellement, quelques plantes anti-moustiques pourront s’avérer efficaces. Découvrez-en une dans cet article.

Il existe plusieurs plantes dont les fortes odeurs agissent efficacement contre les moustiques et d’autres insectes. Des herbes aromatiques comme la verveine citronnelle vous épargneront les piqûres désagréables des moustiques. Bien que des produits à base de citronnelle soient disponibles sur le marché, il est possible de profiter des vertus naturelles de cette plante en la plaçant chez vous, sur votre terrasse ou dans votre jardin. La verveine citronnelle avec son pouvoir répulsif éloigne les moustiques et vous permet de protéger votre peau de toute piqûre ou agression.

Pour éloigner les moustiques, il est possible également de brûler la verveine séchée dans une soucoupe. Cela vous permet non seulement de dégager des senteurs d’agrumes qui éloignent ces insectes nuisibles mais aussi de produire un parfum naturel pour votre intérieur de maison. En cas de piqûre, vous pouvez appliquer l’huile essentielle de citronnelle diluée à 10% dans une huile végétale ou dans du gel d’aloe Vera sur votre peau.

Par ailleurs, cette technique n’est pas adaptée pour les enfants de moins de 6 ans et les femmes enceintes pendant les premiers mois de grossesse.