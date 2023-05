Astuces: désodorisez vos toilettes avec cette nouvelle méthode

- Publicité-

Maintenir sa salle de bain toujours parfumée, surtout lorsqu’elle se retrouve dans la même pièce que les autres chambres, n’est pas chose aisée. Retrouvez ici cette nouvelle méthode pouvant vous aidez à arriver à toujours la garder propre et avec une bonne odeur, à n’importe quelle heure.

La nouvelle méthode intéressante pour parfumer la salle de bain durablement consiste à mettre une pastille (utilisée pour le lave-vaisselle) dans le réservoir des toilettes. Assurez-vous seulement que le comprimé se dote bien d’un revêtement qui se dissout dans l’eau, sinon retirez-le avant de le mettre dans le réservoir.

Quel est l’avantage de cette astuce ?

A chaque décharge d’eau, la pastille va se dissoudre et laissera une odeur agréable qui se répandra dans l’air. Toute la pièce sera embaumée de ce parfum délicat, ce qui la rendra encore plus accueillante. Si vous souhaitez intensifier le parfum, vous pouvez ajouter quelques gouttes d’huile essentielle ou un peu d’adoucissant à l’eau. Ne vous reste plus qu’à remettre le couvercle du réservoir des toilettes et à tirer la chasse d’eau.

